Este es el jugador de la Universidad Católica que más ha sido criticado en el primer tiempo ante Palestino.

Universidad Católica en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Cruzados’ se ven las caras ante Palestino en la 23° fecha de torneo nacional.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Daniel Garnero está en ventaja por 2-1 ante su rival, en un partido que ha tenido varias emociones con distintas acciones.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos de la ‘Franja’ no tan solo se hacen sentir en La Cisterna, sino que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su reflexión de lo que ha sido este compromiso.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad Católica que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que los tiene muy descontentos por su nivel.

Se trata del portero Vicente Bernedo, quien a pesar de tener buenas intervenciones, se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad Católica por acciones puntuales en esta primera mitad.

Bernedo recibe críticas | Foto: Photosport

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“Bernedo que tipo más torpe con los pies. Lo más peligroso es que se cree bueno. Lo 1ro para el 2027: un arquero”, dijo uno de los hinchas de la UC

“Bernedo como siempre casi la cag… con su exceso de confianza”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador de la ‘Franja

Para la segunda parte del compromiso, Vicente Bernedo buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la UC en lo que es la lucha por el Chile 2.