Lucas Assadi irrumpió en la presente temporada de Universidad de Chile no solo como una de las figuras del primer equipo, sino que también como uno de los jugadores más exportables del último tiempo en la U junto con Darío Osorio.

“Es algo muy bonito anotar un gol y por eso la emoción cuando me tocó marcar en La Cisterna. Mi sueño es jugar la Champions League, llegar a España o Inglaterra. Por mi juego, pienso que la liga española me vendría bien, pero para eso tengo que ir quemando etapas, tratar de mejorar en mi juego, tomar buenas decisiones en el campo y trabajar en la definición que no se me ha dado mucho”, dijo sobre su primer gol ante Palestino y sus ambiciones profesionales a Las Últimas Noticias.

Pese al brutal segundo semestre que ha tenido con los azules, el destino pudo haber dicho otra cosa según él mismo confesó, donde dijo que estuvo a punto de cambiar la pelota por los libros a raíz de la pandemia del Coronavirus.

Assadi debutó este año en las redes. | Foto: Agencia UNO

“Fue en plena pandemia, complicado. Entrenábamos todos los días por Zoom y obviamente no es lo mismo estar en una cancha. En un momento, volvimos, estuvimos un mes en el CDA y nos devolvieron a las casas. Ahí me desmotivé demasiado. Seguí entrenando a la par de mis compañeros, pero más desmotivado”, contó.

Assadi apunta a sus progenitores como claves para su continuidad en el fútbol: “Les comentaba que no quería entrar a Zoom y mis papás me decían que siguiera, porque quedaba poco (de pandemia). Para que siguiera, me inventaban que quedaba poco. También me decían que no podía tirar por la borda años de entrenamiento y que esto tiene su recompensa. Igual pienso que me habrían apoyado si tomaba otro camino”.

ver también Assadi revela idolatría por Alexis y cuenta qué jugadores de la U lo acogieron

¿Qué hubiese hecho Lucas Assadi si se hubiese alejado del fútbol? El mismo jugador aclara: “Pensé en dejar la U y dedicarme a estudiar. Habría estudiado algo relacionado con matemáticas. Siempre se me dio muy fácil esa asignatura”, remató.