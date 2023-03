Emmanuel Ojeda encendió las alarmas en Universidad de Chile, pues el volante argentino sufrió un esguince de rodilla que lo tienen entre algodones para el Superclásico de este domingo frente a Colo Colo en el Estadio Monumental.

Por aquello, es que Mauricio Pellegrino ya estaría probando fórmulas en caso de que el ex Rosario Central no se recupere y podría colocar de titular a alguien que se ha tomado el rol de referente dentro del camarín azul: Nery Domínguez.

En cuanto a esta situación, Cristián Basaure fue consultado en Todos Somos Técnicos sobre quién debería ser el reemplazante de Ojeda si no llega a la cita contra los albos. El comentarista reveló que el ex jugador de Racing es el candidato para ese puesto y entregó su argumento.

"Para mí Nery Domínguez, por la sencilla razón que ha ingresado en los últimos minutos en los últimos partidos. Es un clásico, necesitas liderazgo, necesitas experiencia. Independiente de que uno pueda decir que no tiene el mismo recorrido, creo que para no modificar tanto la estructura", sostuvo 'Basa'.

"El otro es Mauricio Morales, no hay más, pero creo que en balanza me cargaría por Domínguez porque su experiencia y oficio le permite no correr tanto la cancha. Le sumaría un futbolista con mucho liderazgo para un clásico tan importante como con Colo Colo e insisto, el funcionamiento del equipo se mantendría. No tendrías que cambiar de posición a un jugador. Para mi es Nery Domínguez", cerró.

El volante es duda para el Superclásico | Foto: Agencia UNO

De todos modos, en la U esperan un milagro para contar con Emmanuel Ojeda de titular contra el Cacique.