Universidad de Chile perdió ante River Plate en un amistoso lleno de goles en Salta y pese a que la U cayó luchando, según Cristián Caamaño el equipo universitario sigue mostrando falencias y en este partido en especial, asegura que deja en claro que es un equipo corto.

"En un mes Mauricio Pellegrino retrocedió dos pasos. Lo que era un inicio prometedor de temporada, lentamente fue tomando otro color después de ese empate con Unión La Calera, desgraciadamente ese gol de César Pérez no sólo le impidió a la U ganar un cuarto partido consecutivo, si no que desnudó muchas de las falencias que parecía que la U había enterrado este año", asegura el periodista de ESPN y Radio Agricultura.

Según Caamaño los azules "siguen siendo frágil en defensa, sigue siendo un equipo de pera blanda, que le cuesta muchísimo recomponerse después de un golpe duro, lo padeció ante La Calera y lo que para muchos era un buen punto en el Monumental, fue pésimo punto despúes de lo que ocurrió ante Deportes Copiapó".

Para Cristián Caamaño, Lucas Assadi no apareció ante River Plate (Archivo)

Para el profesional de las comunicaciones "esta derrota ante River muestra que es un equipo desbalanceado, faltan tres o cuatro titulares y no hay recambio, hoy salvo el chico Cordero el resto no mostró mucho, Palacios hizo un gol pero muy poca participación, Assadi desaparecido y la U más que aprovechar este amistoso, solamente se trae tarea para la casa, no hay mucho que destacar y aunque falta mucho para que vuelva la competencia, creo que Pellegrino tiene mucho que trabajar".

Caamaño es crítico de la gestión de Pellegrino principalmente porque "no puede ser que la U no tiene una línea definida, y aunque uno no puede negar que los números no son malos, uno esperaba más, uno no va a buscar un entrenador de Premier League para mostrar esto".