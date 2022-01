El comunicador repasó al nuevo técnico de Universidad de Chile, asegurando que no era lo que necesitaba la U en este momento y recordó varias frases para argumentar sus palabras.

Universidad de Chile no inició de la mejor manera la pretemporada, cayendo ante Colo Colo por 1-2 en el Torneo de Verano 2022 y, ahora, deberá enfrentar un desafío de marca mayor cuando tenga a Boca Juniors en frente este viernes 21 de enero.

El flamante nuevo director técnico de los azules, Santiago Escobar, aún no ha cerrado el plantel y espera la llegada de un par de refuerzos más, algo que Cristián Caamaño fustigó por todos lados en Deportes en Agricultura. Además, aprovechó de repasar la actitud que transmite el técnico azul.

“Paulucci es un DT muy light, no polemiza, tiene relación con el gerente deportivo, por tanto, se maneja dentro de un cuadrado particular. Quinteros siempre ha sido frontal, dice lo que piensa y siente, lo que puede gustarle o no al hincha y dirigente, pero tiene un discurso que lo va exhibir siempre. Escobar es de la línea de los técnicos medio ‘apagueti’, medio reservado que quizás, puertas abiertas, hará sentir su voz”, dijo en primera instancia.

Tras eso, Caamaño aseguró que Escobar no es lo que necesita la U ahora: “Me parece que para el momento que vive la U, necesita un técnico que tenga mano firme. Día 18 de la pretemporada y la U aún está buscando tres jugadores titulares y un cuarto para ser competitivo como lateral izquierdo. Si el técnico no está preocupado o no evidencia su preocupación, eso después se lo transmite al hincha, a los jugadores, a todos”.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “La U hoy necesita acción, energía, vigorosidad en todos los aspectos; dentro y fuera de la cancha, a la hora de buscar refuerzos, en las declaraciones y lo que uno está viendo es una inacción por parte de la gerencia deportiva, de la presidencia, del entrenador y la poca actividad del equipo en la cancha que es realmente preocupante”.

El comunicador recordó una frase de Escobar para seguir disparando: “A mí me dejó muy preocupado una declaración de Escobar el otro día tras el partido con Colo Colo que dijo ‘sabíamos que era un partido donde no podíamos salir a apretar muy arriba que es mi idea’. O sea, cómo, cómo convences a un jugador cuando el propio técnico te dice ‘mira, en realidad vamos a ensayar de una forma, pero vamos a jugar de otra’”.

“Tienes que convencerlo desde el minuto 1, cómo declaras eso porque a lo mejor no tenías todos los días de preparación. Viejo, cuando llega un director técnico seguro de su trabajo le dice a su equipo que tiene que salir a jugar de una forma y el equipo tiene que salir o tratar de responder y, si no puede, varía dentro del partido”, cerró Caamaño con el ventilador prendido.