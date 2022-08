Universidad de Chile quedó muy complicada en la tabla de posiciones al perder con Curicó Unido y quedar a sólo tres puntos del descenso, coronando una pésima segunda rueda donde apenas ha ganado un partido.

El cuadro que dirige Diego López ha rescatado un punto de los últimos 15 en disputa, situación que tiene comolicadísimos a los universitarios y los fantasmas de las campañas anteriores han caído otra vez en el Centro Deportivo Azul.

Bolavip conversó con Cristián Mora, el que pide paciencia para para el entrenador uruguayo y rechaza por completo la idea de cambiarlo a estas alturas del Campeonato.

"Dejen trabajar tranquilo a López, ya está comprobado que los cambios no han salido bien, ya nadie confía en los procesos y Diego ha intentando hacerlo lo mejor posible y no se le ha dado y ojalá se le den los resultados, los hinchas de la U lo necesitamos", aseguró.

Cristián Mora sale a defender a Diego López (Archivo)

Consultado por el partido de seis puntos que tendrá ante Coquimbo Unido post clásico universitario, el ex polifuncional jugador cuenta que "la U tiene finales con todos los equipos, no sólo ante Coquimbo, todos se agrandan ante nosotros y yo no veo rivales fáciles para la U de acá en adelante".

En esa línea agrega que "he escuchado que la U debe botar la Copa Chile y no estoy de acuerdo, la U debe cimentar el camino de un buen fútbol, de crear seguridad defensiva y espero que los resultados lo acompañen".

Para el final, Cristián Mora asegura que lo mejor que le puede pasar a los laicos es volver al Estadio Nacional con su gente "será fundamental para salir del mal momento", cerró.