Se viene un nuevo Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, partido que por excepción se jugará en el estadio Bicentenario Fiscal de Talca y que enfrentará a dos realidades totalmente diferentes.

De hecho las apuestas tienen como favorito a los albos por su lugar en la tabla de posiciones, porque viene precedido de victorias y llega sin lugar a dudas mejor que la U. Bolavip conversa con Cristián Mora, el que tiene una mirada crítica sobre el club de sus amores y su singular actualidad.

“Creo que lo que está viviendo la U es muy complejo, partiendo desde la cabeza hacia abajo. Un equipo que está con muchas limitaciones futbolísticas. No tiene prácticamente una zona defensiva con que presentarse el fin de semana y mira la vereda del frente y va con todo. Es complejo, porque va a tener que improvisar algunas posiciones, recuperar de forma urgente algunos lesionados y eso al final no es lo mismo que mantener un equipo estable, que si lo tiene Colo Colo. Viene presentando un equipo estable, con muy pocas modificaciones y creo que la U en esta oportunidad es todo lo contrario”, afirma.

El comodín azul reconoce que quiere pensar positivamente. “Me gustaría pensar así, sacar fuerza de flaqueza en un momento difícil. De todo lo que es un clásico y de la forma que se vive, creo que Cristóbal Campos sería uno de los jugadores que llevan esa responsabilidad. No digo que el resto no lo haga, pero es de la casa, creo que sabe lo que es jugar un clásico, un legado que lo aprendió y que sin duda parte de ahí hacia delante. Quizás contagia a todos los que jugarán el domingo”.

Cristián Mora asegura que tiene más pena que rabia por el momento de la U (Archivo)

Respecto a si le molesta el presente de Universidad de Chile, Mora cree que “más que rabia, siento pena, porque me gustaría ver a la U en otro momento. En un momento protagónico, que hace rato no da con todo lo que queremos. El hincha, los que jugamos y fuimos parte de la U. No tiene un fondo futbolístico, de no saber a qué va a jugar, que no sea una cosa preparada. Siento que el técnico está haciendo todo lo posible dentro de lo que puede, pero por ahí como dijo Mauricio Pinilla, no se reforzó como se tenía que haber reforzado con miras a lo venía en el campeonato, por lo que podía ser y eso termina pasando la cuenta.

Para el final, el multifacético ex jugador reconoce que no le hace asco a un empate el domingo.

“Sería un resultado maravilloso, sigo creyendo y sigo siendo optimista de que, el técnico también lo dijo en algún momento, que en los clásicos no hay un favorito y ha pasado muchas veces, que el que esté más arriba se puede confiar y este partido no es para confiarse. Puede dar una sorpresa, esperemos que sea así, como hincha y por el fanatismo que tengo por la U, me encantaría obtener un buen resultado y si es un empate bienvenido sea”, cerró.