En Universidad de Chile se preperan para el segundo semestre y Diego López dejó en claro que él no pidió un lateral izquierdo como posible refuerzo.

Diego López confirma que la Universidad de Chile no está buscando un lateral: "Quiero evaluarlos antes de pedir algo"

Universidad de Chile sigue trabajando en el Centro Deportivo Azul para el comienzo de la Copa Chile y el retorno del Campeonato Nacional. El equipo dirigido por Diego López ya ha disputado partidos amistosos y comienza a delinear lo que será en un futuro cercano el plantel y sus objetivos.

Mucho se ha hablado en los últimos días acerca de los posibles nombres que podrían llegar al Romántico Viajero, entre los que destacan: el mediocampista nacional Marcelo Díaz y el volante-defensor central Nery Domínguez.

Pero hay un puesto que los hinchas azules piden a gritos reforzar: el lateral izquierdo, donde actualmente está Marcelo Morales, quien recibió duras críticas en sus últimos partidos en el torneo chileno.

El DT charrúa de los azules estuvo presente en Al Aire Libre de Cooperativa, donde descartó uno de los puestos a reforzar para lo que queda de la temporada.

"En estos momentos puedo hablar de cosas concretas, como Ojeda, un jugador que buscamos yo y el club. En la conformación del plantel debe estar la voz del entrenador. Trajimos un jugador que nos va a levantar el nivel y el de otros jugadores. Tiene muy buenas características en la posesión y salida", aseguró el ex Peñarol.

López valoró el trabajo realizado hasta el momento de Ojeda | Foto: Universidad de Chile

"Estamos buscando un zaguero, lo del lateral no es verdad. No puedo hablar de Nery Domínguez. Lo hemos estado evaluando como a otros jugadores. No estamos buscando un lateral. Tengo que hacer una evaluación del plantel. Quiero evaluar los laterales antes de pedir algo", finalizó la charla.