Colo Colo se ha caracterizado a lo largo del tiempo por tener una nutrida cantera, en donde los jugadores formados en el Estadio Monumental suelen dar de qué hablar en el equipo, en el fútbol chileno y, muchas veces, en el extranjero.

Tal es el caso de Diego López, desconocido portero nacional que fue formado en los pastos de Pedreros y que hoy defiende los colores del Atlántico, equipo oriundo de República Dominicana.

Canterano albo se ilusiona con volver. | Foto: Photosport

En diálogo con el medio AS, López recuerda lo que fue su formación en el Cacique y asegura que “En Colo Colo uno lo tiene todo, es el equipo más grande, así que es totalmente distinto. Fue lo que me ayudó a llegar hasta donde estoy hoy, por la formación que me dieron”, dijo el meta.

Consultado por su salida del club, el guardameta asegura que “Claudio Rojas, un técnico que me tuvo en Colo Colo, me preguntó el 2020, casi a fin de año, si me quería ir a préstamo al Vial. Y ya él en el 2021 asumió y me dijo si quería irme, podía ir a pelearla”.

¿Se ilusiona con un posible retorno al Estadio Monumental? Diego López responde sin pelos en la lengua: “Me encantaría (volver), pero hay que ir paso a paso. Si se da, bien. Y si no, que suceda lo que tenga que suceder”, remató.

Los números de Diego López

Diego López ha disputado 5 partidos con la camiseta del Atlántico en la liga de República Dominicana y registra un empate y 4 caídas. En todas actuó de titular y ha recibido 7 goles custodiando el arco.