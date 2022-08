Si bien el plantel de Universidad de Chile verá acción este fin de semana cuando enfrente este domingo 7 de agosto a Unión Española por el Campeonato Nacional, todas las miradas en los últimos días están puestas en los problemas dirigenciales que acomplejan al Romántico Viajero.

Juan Pablo Pavez es uno de los directores de Azul Azul que ingresó tras la salida de Daniel Schapira de la concesionaria que maneja los hilos de la institución laica, por lo que conoce de cerca el actuar del equipo dirigido por Diego López.

Fue el propio dirigente azul que tuvo palabras en conversación con ADN Deportes sobre una posible salida del grupo Sartor y dudó acerca de la intervención de la casa de estudios en los destinos del club.

“Veo muy complicado que asuma la Universidad, Sartor tiene todos los votos para administrar. La casa de estudios está preocupada, pero a mi no me corresponde profundizar en eso. El ideal que yo veo es un club que no tenga controladores, no es lo mejor. Por ejemplo, la estructura societaria de la UC me parece la ideal, permite que hayan consensos y engrandece al club“, afirmó Pavez

Añadiendo que “Sartor estará disponible a escuchar oferta, pero tiene que haber un gran grupo que esté dispuesto a invertir, lo que es un ideal que suena difícil. Heller estuvo vendiendo dos años el club y nadie se acercó. Ahora suena más factible porque hay más gente interesada en un cambio de rumbo del club".

Pavez dio unas posibles soluciones para superar el mal momento de la U | Foto: Agencia Uno

Luego, Pavez criticó la situación que vive la U al no tener un estadio estable para disputar los diversos compromisos del fútbol chileno. “Los hinchas de la U están viviendo una discriminación grosera. Rechazo la violencia, pero hay un 95% que se porta excelente. El tema de la delincuencia es un tema país, en donde tu vayas. Es algo más profundo que echarle la cuña al fútbol”, remarcó.

Para finalizar, le envió un mensaje a los hinchas acérrimos del elenco universitario. “Me gustaría pedirle perdón a los hinchas por todo lo que han pasado, ya podremos recuperar el estadio Nacional y que tengan confianza en que volveremos a ser grandes como somos“, cerró en diálogo con el programa Los Tenores.