Emmanuel Ojeda sobre el problema con el estadio para el Superclásico: "Es raro y me sorprende que la U no tenga uno"

Universidad de Chile se prepara para enfrentar a O'Higgins este domingo por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2022, pero luego deberán enfocarse de lleno a lo que será el Superclásico ante Colo Colo.

Emmanuel Ojeda conversó con ESPNF90 Chile y fue consultado sobre si era lo que esperaba cuando llegó a la U y cómo se ha sentido desde que arribó a nuestro país. Además, aseguró que Emiliano Vecchio, ex compañero en Rosario Central, le contó detalles de lo que generaba.

"No me sorprendió, porque era todo tal cual me lo contaron. Un club enorme, muy buenas instalaciones, un club muy ordenado. Tuve de compañero a Emiliano Vecchio, que estaba en la contra, pero contaba lo que era el club, la gente que movía. La verdad que me pareció un buen destino, un reto para afrontar", dijo Ojeda.

En cuanto al Superclásico, al argentino se le preguntó sobre la situación que ha afectado al elenco universitario alrededor de esto, pues el problema de la localía para enfrentar aquel crucial compromiso se ha hecho complejo, pero que finalmente tendrá el Fiscal de Talca como el recinto escogido.

"Es raro, en Argentina estamos acostumbrados que la mayoría de los equipos tenga su propio estadio, pero me han contado un poco la historia de por qué no tiene el estadio y es lo que me sorprendió de la U que no tenga un estadio", agregó.

El volante comentó su estadía de la U | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el mediocampista afirma que ha pesar de aquello, el futbolista se debe adaptar a cualquier cancha, aunque sin duda tener su propio estadio te daría un plus extra por el tema de la hinchada.

"Un jugador tiene que estar preparado para jugar en cualquier cancha, obviamente teniendo la tuya de local se hace sentir la gente y todo, pero la gente acompaña en donde toque y eso suma muchísimo", cerró.