Universidad de Chile mañana entra a la cancha y debutará ante Huachipato en el Estadio Santa Laura por el inicio del fútbol chileno. El equipo de Mauricio Pellegrino tiene altas expectativas de lo que viene, ya que se reforzó de gran manera para dejar atrás las peleas por el descenso y el foco, claramente, está en recuperar un sitial de importancia. Por ello, el club invirtió en varias figuras y una de ellas es Federico Mateos.

El volante argentino llegó de Ñublense y, rapidamente, se ganó una camiseta de titular en el equipo del Romántico Viajero. De inmediato, el amor entre Fede y la U llegó y el mediocampista quiere dejar la vida por los colores.

"Cuando se me presentó la oportunidad concreta de venir a la U no lo dudé, más que todo por generar nuevos desafíos. Estaba preparado para esto, toda mi vida trabajé para poder llegar a un equipo así, para probar la sensación de jugar en un equipo como este. A mí me costó todo un montón y obviamente que no iba a dejar pasar esta oportunidad", expresó en entrevista con El Mercurio.

Sobre Pellegrino, Mateos dijo que "el proceso que está armando Mauricio Pellegrino es muy bueno y a todos los jugadores nos está dando mucha confianza y herramientas para revertir lo que venía haciendo la U".

Federico Mateos es pieza clave en la U 2023 (Prensa U. de Chile)

Mateos, de igual manera, rescata todo lo que se está haciendo y tiene loas para el proceso con las fuerzas básicas de la U, que buscan su chance en el club.

"El ambiente y la actitud hacia el trabajo son muy buenos. Los juveniles del club tienen un nivel muy alto y la idea es complementar eso con los jugadores que estaban, más los que llegamos. Creo que se pueden hacer cosas grandes", agregó.

Sin duda, la promesa que hace Mateos es que dará lo mejor de sí, para pelear alto y no tener angustias durante toda la temporada, ya que la U hace varios años viene peleando con el descenso.

"Los que venimos de afuera venimos con la competencia en la cabeza. Queremos que la gente disfrute y que nosotros mismos también lo hagamos, evitando pasar malos momentos (...) La idea es tener un año bueno, tranquilo, intentando llegar lo más alto que podamos", manifestó.