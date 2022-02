Guarello realiza una proyección de U. de Chile en este 2022: "Por lo menos en defensa, no está para pelear arriba"

Universidad de Chile se continúa armando de cara a la temporada 2022. El cuadro universitario ha realizado una renovación de plantel y con aquello buscarán los objetivos que se han trazado para este año.

Durante este viernes se realizó la presentación de sus dos últimos refuerzos, ambos provenientes de Huachipato, como son Israel Poblete e Ignacio Tapia. Los jugadores vienen con una misión clara y es que la U regrese a los primeros puestos para no vivir otra vez lo del año pasado.

Juan Cristóbal Guarello en el programa Más Que Fútbol de Directv Sports, dio su opinión en relación a esto y cree que los laicos no están para imponer una lucha por los primeros puestos.

"Yo creo que la U no está para la pelea, De hecho, estaba hablando Ignacio Tapia y dijo que ellos estaban para buscar un cupo en una copa e Israel Poblete dijo que estaban para buscar una copa. Me parece que esta U, por lo menos en defensa, no está para pelear arriba. Es más, necesita con urgencia un defensa central", dijo Guarello.

La U hará hará su debut en este Campeonato Nacional 2022 durante este domingo 6 de febrero ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán Nazar. Duelo programado para las 18:00 horas.