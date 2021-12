La Universidad de Chile al mando de Santiago Escobar comienza a tomar forma y ya cuenta con un refuerzo de cara a la próxima temporada: el delantero Ronnie Fernández y todo parece indicar que la llegada de Hérnan Galíndez al Romántico Viajero está practicamente cerrada.

Una de las peticiones de Sachi Escobar al llegar a la U, fue la contratación del experimentado portero argentino nacionalizado ecuatoriano, quien ha disputado compromisos con la Selección de Ecuador y estuvo más de 9 años en el arco de Universidad Católica de Ecuador, club donde fue campeón de la Segunda División ecuatoriana en el 2021

Fue el propio futbolista quien escribió en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida, donde le declaró su amor al club ecuatoriano.

"No ha sido una decisión fácil de tomar. Tras 10 años en el club que se convirtió en mi casa hemos tomado la decisión como familia de dejar el país durante unos años y jugárnosla por una nueva oportunidad", comenzó diciendo.

"Estoy seguro de que voy a volver a retirarme al club Universidad Católica de Ecuador y a vivir en Ecuador, porque es a donde pertenezco. Gracias al público en general por todos los mensajes y la buena onda que me han hecho llegar", remarcó.

A los minutos después, un hincha de la UC de Ecuador no se tomó de gran manera la salida del experimentado guardameta y le respondió en su publicación. "Ahí está el que ama a Ecuador, prefiere irse a la liga chilena. Rodando por el suelo de risa. La historia de Hernán Galíndez con la Selección de Ecuador ha llegado a su fin!", aseveró el forofo.

Galíndez se tomó unos minutos para responder el comentario del hincha y sentenció: "Lo más importante para mi van a seguir siendo la Selección y Ecuador. Porque me vaya unos años del País quiere decir que no lo amo? Respondo este Twitter porque no es el único que me está diciendo esto! Ecuador es mi país le guste a quien le guste y siempre lo voy a defender donde esté!", cerró.