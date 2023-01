El ex futbolista Hugo Droguett conversó con Bolavip Chile sobre el paso de Jeisson Vargas en Universidad de Chile.

Hugo Droguett analiza el fracaso de Jeisson Vargas en la U y lo defiende: "No ha demostrado el potencial que él verdaderamente tiene"

Los hinchas de Universidad de Chile quedaron con la boca abierta tras enterarse que Jeisson Vargas, volante ofensivo, no seguirá en el Romántico Viajero y partira rumbo a Qatar para unirse al Al-Rayyan de Qatar del chileno Nicolás Córdova.

Lo cierto es que el ex Unión La Calera no terminó por convencer a los fanáticos azules, jugó tan solo 19 encuentros y no pudo convertir en el cuadro bullanguero, rendimiento que generó una gran cantidad de críticas por parte de la parcialidad azul en las diversas redes sociales.

Vargas no pudo ganarse la titularidad de la U | Foto: Agencia Uno

Hugo Droguett, ex jugador del conjunto universitario, dialogó con Bolavip Chile y dio a conocer más detalles del irregular paso de Vargas por la U.

"Él tenía un futuro increíble. Lamentablemente quizas el haberse ido joven, como les pasa a muchos jugadores, a experimentar a otro fútbol termina cayendo en una desazón futbolística y después eso es muy difícil levantar. Él es un gran jugador pero no ha mostrado el potencial que él verdaderamente tiene", comenzó diciendo.

"Para los equipos grandes hay que tener de todo un poco, primero calidad y después suerte. Él no llegó en su mejor momento a la U y eso le pasó la cuenta porque para llegar a esos equipos grandes hay que tener buen rendimiento y después agarrar confianza también, eso no significa que te puedes poner la camiseta y rendir de una", sentenció.

Se espera que en las próximas horas este anuncio se haga oficial y el jugador en cuestión parta rumbo a la ciudad de Rayán, Catar.