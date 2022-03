Joaquín Larrivey expresó que le gustaría volver a la U, pero como entrenador: "Me gustaría mucho dirigir en un lugar donde uno fue feliz y la U es en donde mejor la he pasado"

A pesar de la traumática campaña que tuvo la Universidad de Chile en el año 2021, los Azules contaron con la presencia de un jugador clave a lo largo de su campaña, en donde terminó siendo el goleador del equipo y evitó con esos tantos un sufrimiento mayor en el club.

Aquel jugador trata del delantero argentino, Joaquín Larrivey, quien dialogó con En Cancha y se refirió a los momentos que vivió con el Romántico Viajero, en donde fue consultado si le gustaría retornar al conjunto Laico, a lo que el ex goleador de los Universitarios dio una sorpresiva respuesta.

“Por supuesto que me encantaría, pero hoy me veo volviendo más como entrenador que como otra figura deportiva. Me falta el título, pero mi ilusión es transformarme rápidamente, una vez terminada mi carrera como jugador, en entrenador”, indicó Larrivey.

Tras aquello, el hoy delantero del Cosenza de la Serie B de Italia, afirmó que cuando inicie su carrera como entrenador le gustaría dirigir en un lugar donde estuvo contento y uno de aquellos lugares fue con los Azules.

“Me gustaría mucho dirigir en un lugar donde uno fue feliz, donde la pasó bien y la U, sin dudas, es uno de los lugares donde mejor la he pasado. Tengo la ilusión de volver como entrenador, para lo que me falta muchísima preparación. Una de las cuestiones por las que vine a Italia es esa, seguir preparándome para no solamente disfrutar la parte futbolística desde adentro, sino que prepararme para lo que viene. Es una ilusión volver a donde uno fue feliz, y sin duda la U fue uno de esos lugares”, afirmó el ex goleador de la U.

Finalmente, el Bati se refirió a las ofertas que le llegaron tras su no renovación con los Azules, en donde comentó que lo llamaron de varios equipos en Chile y el extranjero, pero que optó por volver al fútbol del Viejo Continente.

“A mi representante lo llamaron de muchos lugares. Gracias a lo que hice en la U hemos tenido muchísimos llamados, lo que agradezco eternamente. Para la familia era un buen momento de cambiar. En esa idea fuimos evaluando otras opciones que fueron surgiendo y decidimos esta opción de volver al fútbol italiano”, cerró.