Johnny Herrera se refirió a la derrota de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido. El ídolo azul aseguró que al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino le falta algo más de protagonismo a la hora de atacar el arco rival y sostuvo que no está enfrentando a equipos de primer nivel mundial para impedir aquello.

"Lo que me ha dejado el profesor Pellegrino es que la base de él es defender con todo el equipo y no está mal, está bien. Te la doy, perfecto, pero no necesariamente siempre vas a defender con los diez jugadores con dos líneas de cinco o dos líneas de cuatro sagradas como lo estás haciendo ahora. No estás jugando contra el Chelsea el de Mourinho, el Barcelona de Messi, el Madrid de Cristiano", dijo 'Samurai' en Todos Somos Técnicos.



"Son equipos donde puedes arriesgar y defender normalmente con cuatro, cinco y con seis jugadores también. ¿Por qué no soltar un poquito y atreverse más arriba? Si yo dejo jugadores enganchados arriba, con jugadores desequilbrantes como Osorio y Assadi, el rival se tiene que preocupar de ellos también. Es tan solo eso", agregó.

Los azules cayeron en su visita a los piratas | Foto: Photosport

En esa línea, puso como ejemplo cuando él estaba en el equipo de Jorge Sampaoli en el Romántico Viajero.

"Yo estoy de acuerdo que todos tienen que defender. Nivel europeo, todos que defender, todos tienen que correr para atrás, pero acá es otro medio y no estamos jugando contra potencias o equipos físicamente lejos de nosotros, ni en Copa Libertadores. Ahora tiene que marcar diferencias, después le vas a pedir contra esos equipos y le vas a pedir como a la U de Sampaoli a Eduardo Vargas que tiene que correr para atrás, a Castro también por el otro lado. Entonces ahí hay cierta responsabilidad", expresó el ex meta.

"Recuerda el equipo de nosotros el 2011. Recuerda a Edu Vargas, siempre lo perdía en el fútbol nacional. Haciendo memoria de él, como medio tirado en la mitad de la cancha, así medio cansado después de haber dado una vuelta, pero la dabas la pelota y explotaba para arriba", añadió.



Por último, Herrera expresó que "entonces eso es pedirle de pronto a este equipo, lo podría cumplir. Si no estamos jugando en contra de superpotencias, ese es el punto. Me enseñaron desde pequeño que si te paras bien con una sola línea de cuatro es muy difícil que te puedan entrar. Por último, tener un buen arquero si te van a rematar de afuera", expresó.

"En teoría, los tres equipos grandes tienen los mejores jugadores del fútbol chileno. Si no son capaces por ejemplo Casanova, Zaldivia, Nery Domínguez de bancarse un mano a mano es porque no pueden jugar en la U, así de simple. Son equipos grandes que tienen que arriesgar", sentenció el ex capitán de la U.