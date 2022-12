Leandro Fernández tuvo su primer día en el Centro Deportivo Azul. El ex Independiente de Avellaneda fue oficializado como nuevo jugador de Universidad de Chile y ahora se pondrá a la disposición de Mauricio Pellegrino.

Y es que los hinchas azules se comienzan a ilusionar con este refuerzo, por todo lo que mostró en la última temporada en el Rojo, donde fue una de las grandes figuras del torneo argentino al anotar 11 goles y dar 7 asistencias.

Fernández quiere dejar su huella en la U | Foto: Getty Images

Pero la llegada de Fernández no fue fácil, esto porque Universidad Católica también mostró interés para contar con sus goles y gambetas, pero el futbolista de 31 años se terminó decidiendo por llegar al Romántico Viajero.

"Cuando me llamó Manuel me contó el proyecto que tenía, que si bien todavía no había DT, me comentó lo que podía llegar a pretender de mi, lo que necesitaba el club y el desafío era muy grande entonces no dudé y acepté y con el correr de los días se fueron alineando las cosas para que hoy pueda estar acá", afirmó el propio jugador en conversación con el sitio web de la U.

"Lo primero que hice cuando se dio el contacto fue llamar a Nery Domínguez y me dijo que era un club muy grande, que tenía un CT importante, que acá iba a estar bien y tenía una hinchada tremenda, que no lo dude si era una posibilidad porque no me iba a arrepentir y ahora estamos acá", agregó.

"Hicimos un esfuerzo muy grande con la familia, con mi representante, para poder estar acá y solucionar los problemas allá, así que contento que se pudo solucionar y estar acá en Chile", sentenció el nacido en Ciudad de Santa Fe, Argentina.