Este domingo en el estadio Santa Laura a las 17:30 Universidad de Chile tendrá revancha luego de lo ocurrido en el Nacional ante su tradicional rival Universidad Católica, y pese a que es especula que Sebastián Miranda podría utilizar variantes respecto al equipo que venció a Palestino, ya son dos jugadores los que afirman que van con todo.

Si primero fue Lucas Assadi el que indicó que la U jugará con todo, este miércoles fue el turno de Luis Casanova, el que en conferencia de prensa, aseguró que la responsabilidad de los azules, es ganar.

“Bueno, para mí estar acá te exige siempre ganar. Sea como sea el momento, la situación, exige siempre ganar. De esa forma nos estamos preparando para este domingo enfrentar a la UC, tratar de ganar y después se verán los demás partidos. Siempre hay que intentar de ganar todo”, aseguró.

Respecto a su vuelta a las canchas, el defensa aclara que se siente bien, y que quiere jugar ante los cruzados.

Luis Casanova confiesa que se siente bien luego de la lesión y quiere jugar ante la UC (Agencia Uno)

“Bien, súper bien. Estuve mucho tiempo fuera, tengo muchas ganas de jugar. El cuerpo me ha respondido bien, me preparé bien por fuera, así que con muchas ganas y vamos a ir viendo partido a partido como responde el cuerpo”, indicó.

Respecto a si Miranda le pidió dosificar, Casanova cuenta que “de momento no lo hemos hablado, pero me he sentido bien, he sentido que me estoy recuperando bien después de los partidos, así que vamos a ir viendo como termine después”.