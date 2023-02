Matías Zaldivia llena de elogios a Lucas Assadi: "Cada vez que me quiebra la cintura en los entrenamientos la paso mal”

Universidad de Chile lleva tres triunfos al hilo que hacen que el elenco dirigido por Mauricio Pellegrino esté en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, algo que los hinchas universitarios ven con buenos ojos.

El zaguero central Matías Zaldivia ha sido una de las grandes figuras en el presente Torneo Nacional, haciendo gran dupla defensiva junto a Luis Casanova, quien le ha ganado la pulseada a Nery Domínguez en los últimos cotejos.

Zaldivia sigue a gran nivel en el Romántico Viajero | Foto: Agencia Uno

En una entrevista con la periodista Verónica Bianchi en la plataforma de Twitch, el defensor argentino nacionalizado chileno se refirió a varios temas, pero uno que llamó la atención de los fanáticos bullangueros presentes en el programa fue sobre su opinión sobre Lucas Assadi.

“Lucas Assadi tiene condiciones distintas a los demás igual que Darío (Osorio), tienen condiciones naturales ya que son distintos al resto”, dijo en el arranque.

“Si me tengo que quedar con uno es con Lucas, cada vez que me quiebra la cintura en los entrenamientos la paso mal”, agregó.

Por último, el ex Arsenal de Sarandí dejó en claro que tanto a Assadi como a los otros juveniles azules "hay que dejarlos tranquilos”

Recordar que el oriundo de Puente Alto desde su llegada del Sudamericano Sub 20 no ha tenido la cantidad de minutos que él ha pretendido, pero poco a poco se comienza a ganar la confianza del ex estratega de Vélez Sarsfield.