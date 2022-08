El papá de Aníbal Ortiz, joven portero de la Sub 12 de Universidad de Chile quien sufrió un accidente vehicular a la vuelta del Superclásico disputado en Talca, entregó una alentadora noticia al señalar que el pequeño Aníbal está evolucionando bien del accidente.

Papá de Aníbal Ortiz, accidentado portero de la Sub 12 de Universidad de Chile, entrega la mejor noticia del mundo: "Está evolucionando bien"

El día lunes se dio a conocer la terrible noticia de un accidente vehicular que sufrió el portero de la Sub 12 de Universidad de Chile, Aníbal Ortiz, quien viajó junto a su padre y su hermano a la ciudad de Talca para presenciar el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo.

El padre de Aníbal, Carlos Ortiz, conversó con el diario Las Últimas Noticias y relató lo terrible que fue el accidente, en donde dijo que “Al comienzo no lo podíamos trasladar por la gravedad, porque no lo iba a soportar, pero ahora me informan que ya llegó bien, gracias a dios”.

El hombre de familia no da más con las buenas vibras que le han enviado desde todos lados: “Hemos recibido sorprendentemente varios saludos y eso nos deja contentos, siempre es bueno tener ese tipo de ayuda”.

Ánibal y su papá fueron hasta Talca a ver el Superclásico. | Foto: Agencia UNO

Sobre el estado de salud del pequeño portero de la U, aseguró que “Aníbal actualmente está sedado, tiene un TEC cerrado, pero está evolucionando bien. De a poquitito le han ido sacando las drogas, se ha mantenido estable dentro de su gravedad. Aníbal está en estado delicado, pero con la fe que está teniendo reacciones positivas”.

Carlos, incluso, le tiró flores a las condiciones que tiene a su hijo y está confiado en que volverá más fuerte que nunca: “Es un jugador de proyección, todo el mundo lo adora, no es que lo diga yo, pero ha sido cotizado por otros equipos. Es alto, como yo. Tiene condiciones. Viajamos dos veces a la semana para que entrene en la U”.

ver también Beausejour hace un desesperado llamado por la salvación de la U

Desde Bolavip Chile enviamos un caluroso abrazo y los mejores deseos a Aníbal, su familia y esperamos por una pronta recuperación del joven crack azul para que vuelva a las canchas a romperla bajo los tres tubos.