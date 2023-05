Patricio Nazario Yáñez no quedó contento con el partido que hizo Darío Osorio con Lucas Assadi en Universidad de Chile, pero centró sus críticas en la joya de Hijuelas sobre quien dijo que, si no mejora, no llegará a ninguna parte.

Patricio Yáñez no le perdona una a Darío Osorio y le deja dura advertencia a joya de U de Chile: "Si no mejora, no va a llegar a ninguna parte"

Darío Osorio volvió al equipo titular en Universidad de Chile, pero, lamentablemente para él, no hizo un buen partido y su equipo terminó sucumbiendo ante un encumbrado Coquimbo Unido que quiere dar pelea en el Campeonato Nacional 2023.

En la antesala del compromiso, había alta expectación en los hinchas azules por lo que Lucas Assadi y el mismo Osorio pudieran hacer dentro de la cancha, pero el partido de la U en general fue tan opaco que no permitió deleitar la mirada con sus jugadas.

“Yo creo que ellos (Assadi y Osorio) están llamados a levantar el nivel de la U. Si tú crees que no tienes funcionamiento y van a desaparecer, hay una mirada por parte del técnico muy distinta a lo que uno entiende que es Assadi y Osorio y hoy día (ayer) no lo hicieron”, analizó el histórico Patricio Yáñez en F90 de ESPN Chile.

Osorio no completó un buen partido en la U. | Foto: Photosport

Patricio Nazario cree que no alcanza con lo que mostraron los jóvenes valores azules: “Uno podrá decir que no tienen muchos partidos, que aún son jóvenes. A Assadi lo pone detrás de las dos puntas, pero con tres pinceladas de Assadi y una de Osorio no alcanza, no basta”.

En el cierre, le deja una dura advertencia a Darío Osorio: “Si este chico Osorio no mejora, no va llegar a ninguna parte. Me refiero a ser un protagonista con las condiciones que tiene. Va a pasar inadvertido y en la U vimos qué podía salir de ellos dos juntos y básicamente fueron dos jugadas en todo el partido”.

Darío Osorio y sus compañeros ahora tendrán 4 días de entrenamiento antes de volver de nuevo al ruedo, donde enfrentarán el próximo lunes en el Estadio Santa Laura nada más ni nada menos que a Cobresal, exclusivo puntero de la competición.