Universidad de Chile logró una victoria épica por 3-2 ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional y pudo revertir el mal resultado en los minutos finales del compromiso y se mantuvo en la Primera División del fútbol chileno.

Unos de los puntales de la reacción azul fue el zaguero uruguayo Ramón Arias, el cual anotó dos goles de tres en la victoria ante los Cementeros.

Fue en el post partido que Cachila salió al paso sobre las críticas que había recibido el club en las últimas fechas y también tuvo palabras para su faceta goleadora ante La Calera.

"La pasamos mal, ahí hay que sacar a relucir otras cosas, este plantel lo demostró. Nos aferramos a la ilusión, estábamos jugando, era impensado ir perdiendo, nos pusieron a prueba y salimos a dar la cara", partió diciendo Arias en conversación con TNT Sports.

"Demasiado innecesario llegar hasta estas instancias, pero la vida a veces te pone a prueba. Demostramos que hay que pelear hasta el último, capaz que nos dieron un poquito de esperanza los goles y terminamos ganando un partido que se nos había puesto cuesta arriba como todo este semestre", agregó.

En los minutos finales, Arias pasó a la zona ofensiva y quedó como centrodelantero junto a Joaquín Larrivey, y así fue como pudo marcar las dos anotaciones.

"Si Larrivey no hubiese hecho el movimiento, no quedaba solo, hay que mirar el bosque y no el árbol. Atrás hay un laburo que se viene haciendo. La capacidad goleadora de Larri a los que estamos trabajando con él día a día no nos asombra. Hay que darle merito que arrastra marca para todos lados", sentenció el charrúa.