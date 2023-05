El destacado periodista nacional, Sebastián Esnaola, no rescató a ningún jugador de Universidad de Chile en la caída ante Coquimbo Unido y aseguró que nadie se salva del mal partido hecho en el puerto pirata.

Coquimbo se hizo fuerte de local ante Universidad de Chile y le terminó dando vuelta un partido increíble a los azules, quienes regalaron el primer gol con un blooper y después no supieron llegar al arco que custodiaba el Mono Sánchez.

La U, si ganaba, se ponía en lo más alto del Campeonato Nacional 2023, más no sucedió y dejaron pasar tres puntos importantes ante un equipo que este semestre hizo lo que pocos pueden: les ganó a los tres grandes.

El cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino ahora deberá enfrentar al sorprendente líder Cobresal, compromiso en el que no tendrá a su joya Lucas Assadi, quien vio la tarjeta roja en el final del partido frente a los piratas.

La U se vio mal en Coquimbo. | Foto: Photosport

“Ahora, el partido con Cobresal lo va encarar con más bajas de las que tenía contra un equipo que viene encendido. Assadi, de pronto, no estará contra Cobresal y la U se reciente más de que lo que ya estaba”, dijo Sebastián Esnaola en F90 de ESPN Chile.

¿Alguien para rescatar del partido? Esnaola no titubea y responde: “No se puede rescatar a nadie en esta U. La crítica se acentúa en los jugadores que uno cree debieran ser distinto y mostrar otras cosas, pero no se salva nadie”.

Cabe recordar que azules y mineros se verán las caras el próximo lunes 15 de mayo a las 18:00 PM de Chile continental en el Estadio Santa Laura, compromiso que será sin público por la dura sanción que recibió la U.