Durante las últimas horas, Universidad de Chile hizo oficial el fichaje de su tercer refuerzo: el joven arquero Martín Parra. Pero, todo parece indicar que el conjunto universitario estaría sondeando la posilidad de contratar un cuarto y último refuerz tras los malos resultados obtenidos en la última semana.

Y es que durante este jueves, según pudo averiguar BolaVip Chile, la U habría consultado por la situación del delantero argentino Tobías Figueroa, quien en la actualidad se encuentra en nuestro país realizando sus respectivos entrenamientos físicos y viendo lo que le depara su futuro.

Recordar que el ariete de 30 años tiene contrato vigente con Deportes Antofagasta hasta el 2024, pero no podra actuar en los Pumas debido a que el equipo que dirige Javier Torrente utilizó todos sus cupos de extranjero, por lo que Figueroa está analizando las diferentes ofertas.

El nacido en La Granja, Argentina, se tomó un momento y conversó con ADN Deportes acerca del posible sondeo de la U para contar con sus goles.

Varios clubes se han interesado en contar con los goles de Figueroa | Foto: Agencia Uno

"Tengo contrato con Deportes Antofagasta, las intenciones son venir, entrenar, paralelamente ver si surge otra opción de irse a otro lugar, en cuanto a lo que respecta a Arabia sí es una posibilidad”, comenzó diciendo.

ver también La U sale al mercado en busca de goles y pregunta por Figueroa

“Si viene alguna oferta de la U es un club importante, de lo más importante de acá, lo analizaremos, trataremos de tomar la mejor decisión, ponerse en forma para llegar a donde me toque y si me toca quedarme acá estar físicamente pleno para brindarme al equipo como lo he hecho siempre”, sentenció el ex delantero de Al-Tai de la Primera División de Arabia Saudita.