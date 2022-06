Hernán Galíndez no lo estaría pasando nada de bien en Universidad de Chile después de que la semana pasada su representante asegurara que ha recibido varias amenazas después del caso Byron Castillo, en adición a que su familia no se sentiría del todo cómoda viviendo en Santiago tras el bullado caso del ecuatoriano.

En el día de hoy, la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE) aseguró que se puso en contacto con el SIFUP para destrabar la situación del portero azul para que pueda volver sano y salvo a Ecuador por su estabilidad “laboral y psicológica”, según detallaron en un comunicado.

Bolavip Chile no se quiso quedar al margen del debate, levantó el teléfono y llamó a Roberto ‘Tomatín’ Rojas, ex portero de los azules que dio su opinión sobre el caso Galíndez y aprovechó de prestarle el ropero entero.

Portero azul pasa por un difícil momento en la U. | Foto: Agencia UNO

Ante una eventual salida, Rojas aseguró que “Para el medio chileno es una pena perder a un jugador que tiene nivel mundialista y es seleccionado de su país. Lamentablemente como sociedad no supimos respetar, estamos muy complicados en ese ámbito”.

El ex portero no quiere que Galíndez salga, pero, si sale, dio su opinión: “Yo no sé si habrá presentado las pruebas. Indudablemente que ante eso tienen que dejarlo partir, independiente de lo bueno que es. No sé tampoco si era Galíndez el indicado para llegar a la U, si se llega ir, se tiene que ver privilegiado Campos que ha estado al alero harto tiempo”.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que una hipotética salida de Galíndez serviría para que Cristóbal Campos se afirme en el arco azul: “Es hora de que aparezca Campos que ha mostrado condiciones de sobra como en el último partido ante General Velásquez que, si no es por él, la U lo hubiese pasado muy mal”.

Ya en el cierre, ‘Tomatín’ reflexionó de manera profunda sobre lo que está pasando y, si dependiera de él, tomaría medidas ultra drásticas diciendo que “Ante esto, yo haría un paro en el fútbol para ver qué está pasando. Si le ha pasado a Galíndez, le pudo haber pasado a otro y viene sucediendo con otros jugadores que han recibido amenazas. No es algo nuevo, pero hay que pararlo de raíz”, cerró.