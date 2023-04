Universidad de Chile vive de un gran presente dentro del Campeonato Nacional, en donde de la mano de Mauricio Pellegrino, los ‘Azules’ han podido solidificar un estilo de juego bastante efectivo, el cual hoy en día los tiene peleando por la parte alta del torneo, escenario totalmente diferente al que estaba inmerso el club en años anteriores.

Sobre el momento de la U, un ex jugador del ‘Romántico Viajero’ como lo fue Jean Beausejour tomó el micrófono de Radio ADN para hablar sobre el presente del club, quien este fin de semana tiene un importante desafío en el Clásico Unviersitario ante la UC, en la que declara que será un duelo muy reñido y una prueba clave para los dirigidos por Pellegrino.

ver también Herrera no se sorprende del nivel de Assadi en la U

“No, no llega como favorita, pero sí llega con la exigencia y con la autoexigencia (de ganar), tal como decía Matías Zaldivia. A ver, independiente de que la U creo yo, a lo mejor desde acá, no se diseñó para ser campeón, o quizás sí, y no enteramos”, comenzó señalando Beausejour.

Tras la buena racha que ha podido hilar la U en esta temporada, la presión que existía en años anteriores por luchar por la permanencia quedó en un pasado y cambió por completo, ya que hoy las fichas son para volver a luchar por el título, en la que el ‘Bose’ declara que los ‘Azules’ retomaron un estatus como club que habían perdido en estas últimas temporadas.

Pellegrino goza de un buen presente en la U | Foto: Photosport

“Yo creo que ya cuando te toca estar en esta situación (pelear por títulos), la U toma otro tinte. Y esa presión que en un momento te afectaba en la parte de abajo, ahora esa presión la usas para ti, la usas para generársela a los rivales. Ya cuando está en esta situación la U, en general los equipos grandes, pero la U que no estaba hace rato, yo creo que es más positiva que negativa”, confesó en ADN Radio.

Finalmente, Beuasejour destaca la gran fortaleza por la que se ha inclinado el equipo de Mauricio Pellegrino, la cual con el correr de las semanas se ha ido solidificando y como premio al gran trabajo, hoy en día pelean en la parte alta del torneo.

“La U se ha ido haciendo fuerte fecha a fecha, siendo un equipo serio. Si hay un rasgo que yo le encuentro a la U en esta temporada es que es un equipo serio”, cerró.