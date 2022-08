Créanlo, es verdad. Tras la caída de Universidad de Chile en Curico, los azules volvieron a complicarse con la parte baja de la tabla y lejos de desconectarse de la fecha, tendrán los sentidos puestos en el Nicolás Chahuán, donde dependen de un triunfo de La Calera para no sufrir y ver el descenso a tan solo un punto.

La U por cuarto año consecutivo, mira el descenso. Los azules ya no hayan qué hacer para levantar cabeza y el peligro de perder la categoría se hace más latente partido tras partido.

El técnico Diego López, busca y busca fórmulas y no logra dar con el equipo ideal, desde luego sumado a rendimientos paupérrimos, jugadores que no están a la altura de vestir la camiseta de la U, jóvenes que asumen una responsabilidad que no les compete y refuerzos que nadie comprende porqué llegaron al club.

Y con eso, la U tendrá que pelear y lograr el milagro, porque a esta altura eso es, un milagro que le permita a los estudiantiles salvarse de algo que en los últimos años es una constante y cada vez toma más fuerza y en las ocho jornadas restantes, tendrán que jugarse la vida si no quieren protagonizar la segunda vez en la historia en que los azules abandonan la división de honor.

Todo sirve hoy por hoy y es por eso que los universitarios ven con mucha atención lo que pasará esta noche en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, cuando a partir de las 20:30 horas, Unión La Calera reciba a Deportes Antofagasta por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Pero, tomemos las cartas para entender el juego. En la U un triunfo cementero no se vería con malos ojos y si bien los de la Región de Valparaíso superarían a los de López, no permitiría que los nortinos se acerquen a la U.

La U no hizo la tarea y ahora se aferra a un triunfo calerano (Agencia Uno)

Con un empate, quedarían a tres unidades de Pumas y de Coquimbo Unido y de terminar el certamen, ambos estarían perdiendo la categoría con 19 puntos.

Pero acá viene la película de terror. Una victoria antofagastina, dejaría a la U con tan solo un punto sobre quienes descenderían y sería el escenario más catastrófico de lo que podría arrojar la fecha. Así es que un verdadero sufrimiento será esta fecha para la U. Solo para agregar, mañana juegan Deportes La Serena (21) contra Huachipato (25), por lo que si es de la U, tómese una agua de valeriana.