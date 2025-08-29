El clima en Avellaneda sigue en tensión luego de los graves incidentes ocurridos en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Mientras la Conmebol aún no entrega el fallo oficial respecto a las sanciones que podrían recibir los clubes involucrados, un golpe importante cayó sobre la barra brava del Rojo. ¿Qué pasó?

Siguen las repercusiones por los incidentes en el Estadio Libertadores de América | FOTO: Fotobaires/Photosport

Líder de la barra de Independiente queda fuera de todos los estadios en Argentina

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina actualizó este viernes la restricción de acceso a todos los estadios del país para Juan Eduardo Lenczicki, jefe de la barra del cuadro trasandino.

La medida, de carácter indefinido, apunta directamente contra la presencia de los cabecillas de las hinchadas más radicalizadas en el fútbol argentino.

“Esta restricción tiene como objetivo prevenir la concurrencia de personas que pudieran generar riesgos para la seguridad en los espectáculos deportivos, en especial aquellas vinculadas a conductas violentas y estructuras de mando en parcialidades radicalizadas”, detallaron sobre la medida que entrará en rigor desde el 1 de septiembre.

De esta forma, el máximo líder de la facción más dura de la barra de Independiente queda fuera de los estadios, justo en un contexto donde los ojos del continente siguen puestos en lo ocurrido con el club argentino.