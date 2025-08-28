Colo Colo y Universidad de Chile se preparan para disputar en el Estadio Monumental un Superclásico que siempre genera máxima expectativa en la Liga de Primera.

Más allá de la rivalidad y los puntos en juego, el duelo entre el Cacique y el Romántico Viajero suele dejar historias individuales que quedan en la memoria de los hinchas y en los registros históricos de cada club.

En el caso de la U, Charles Aránguiz se ha consolidado como un referente en el mediocampo. Su liderazgo, entrega en cada partido y capacidad de influir en el juego lo han convertido en un jugador clave, no solo por su rendimiento actual, sino también por el legado que está construyendo en la institución.

Charles Aránguiz puede igualar a Diego Rivarola en el Estadio Monumental

El próximo clásico adquiere un valor especial, porque Aránguiz está cerca de igualar un récord histórico que pertenece al ídolo Diego Rivarola, máximo goleador de la U en enfrentamientos frente a Colo Colo en el Monumental, con tres anotaciones.

“El Príncipe” necesita solo un gol más para alcanzar la marca de “Goku”. El histórico delantero dejó una huella imborrable con sus tantos en los clásicos, y el volante azul tiene la oportunidad de acercarse a ese registro, sumando un capítulo más a su carrera en el Bulla.

Charles Aránguiz compartió camarín con Diego Rivarola en la U | FOTO: Marcelo Segura

Por esto, el duelo no solo será clave en lo colectivo, sino también como escenario para que el bicampeón de América con La Roja escriba su nombre junto a los grandes de Universidad de Chile.

El listado completo de los goleadores de la U en el Monumental: