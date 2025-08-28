Este domingo se vivirá una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, donde Colo Colo hará de local en el Estadio Monumental para recibir a Universidad de Chile con la obligación de ganar para acercarse a puestos de copas internacionales.

El momento de ambos equipos es considerablemente opuesto: el Cacique marcha en la décima ubicación, fuera de toda competencia y sin chance al título, mientras que los azules están expectantes en Copa Sudamericana y sublíderes de la Liga de Primera.

El último Superclásico fue 2-1 para la U. | Foto: Photosport

Pese a las claras diferencias en lo futbolístico, Eddio ‘Yeyo’ Inostroza, ex jugador e histórico ayudante de Mirko Jozic, no teme por los azules: “Hay una distancia técnica entre los dos equipos, que no vamos a desconocer que la U viene siendo mucho mejor. Pero tiene que primar el aspecto mental dentro del campo de juego”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Consultado por el presente de ambos equipos, Inostroza es claro en señalar que “Bueno, sí, lo demuestra lo estadístico y eso vale también. En la historia manda Colo Colo, pero la actualidad de la U es mucho mejor y eso hay que tenerlo claro”.

Lo cierto es que el Cacique buscará golpear de entrada a los universitarios, quienes no disputaron su compromiso de la Liga de Primera la semana pasada tras los graves incidentes ocurridos en el marco de la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellaneda.

Colo Colo y la U en la tabla

Los albos se ubican en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 28 puntos, a 4 de la zona de Copa Sudamericana. La U, por otro lado, es sublíder y está a 12 puntos del puntero Coquimbo Unido con un compromiso pendiente.