Huachipato y Universidad de Chile se fueron al descanso con un empate 0-0 en el Estadio CAP Acero. Un primer tiempo tenso, friccionado y con pocas luces, donde la U demostró cierta ansiedad que la persigue tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

El equipo de Gustavo Álvarez se vio incómodo, con dificultades para generar juego fluido en la ofensiva y sin poder romper el cerco defensivo de los Acereros.

El nerviosismo de los jugadores en la cancha se trasladó rápidamente a los hinchas en las redes sociales.

Maximiliano Guerrero tuvo varias pérdidas de balón | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Maximiliano Guerrero, blanco de críticas tras el primer tiempo

En este escenario de frustración, los fanáticos azules no tardaron en buscar responsables por el opaco rendimiento del equipo en los primeros 45 minutos. Y el nombre más apuntado, y por lejos, fue el de Maximiliano Guerrero.

Al puntero, que ocupa la banda derecha en el esquema de Álvarez, se le vio errático en la entrega, tomando casi siempre la decisión incorrecta en el último tercio de la cancha.

Sin embargo, hubo una jugada que generó el malestar de los acérrimos hinchas del Romántico Viajero: el ex Deportes La Serena fue el encargado de patear un peligroso tiro libre que terminó golpeando en la barrera, lo que no gustó para nada a la fanaticada azul.

Los comentarios de los hinchas contra Maximiliano Guerrero