Universidad de Chile se enfoca en enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El conjunto azul tendrá que eliminar al elenco argentino para acceder a la definición por el certamen continental.

Sin embargo, no tendrá una fácil tarea: Mauricio Pellegrino intentará hacerle la vida imposible a su antiguo equipo. El DT planifica minuciosamente su reencuentro con el cuadro laico.

En dicha línea, el entrenador granate tiene un importante dilema antes de medirse contra los azules. ¿Cuál? No sabe qué alineación utilizar en el duelo previo al enfrentamiento de ida contra los universitarios.

En la antesala del viaje a territorio chileno, Lanús jugará versus Godoy Cruz el viernes 17 de octubre. Para ese partido, el próximo rival de Universidad de Chile no tiene una oncena definida.

El dilema de Lanús pensando en Universidad de Chile

Según indicó el medio La Unión, dicha disyuntiva se debe a que el estratega mencionado no quiere perder pan ni pedazo: está en buen momento en la liga trasandina y sigue con vida en el plano internacional.

“Esto trae consigo un problema para el entrenador Mauricio Pellegrino, teniendo en cuenta la carga de partidos que tiene por delante el equipo en esta recta final del año”, detalló el sitio.

Mauricio Pellegrino ya piensa en la llave entre Universidad de Chile y Lanús. (Foto: Getty)

Luego, agregó: “El DT no quiere perder jugadores importantes en este momento y sabe que debe ser muy cuidadoso cuando defina los titulares“.

“La idea del DT sería afrontar el compromiso contra los mendocinos con lo mejor que tiene a disposición, aunque tomando algunos recaudos, sabiendo la proximidad con el duelo copero“, concluyó.

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

La ida está pactada para el jueves 23 de octubre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional. En tanto, la revancha se disputará el jueves 30 del mismo mes (en el mismo horario) en el Estadio Néstor Díaz Pérez.