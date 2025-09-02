Llegó el día D para Universidad de Chile: este martes se presentará ante CONMEBOL para defenderse luego de la masacre contra Independiente de Avellaneda. Las autoridades azules ya están en Paraguay.

Tras enviar los primeros alegatos vía correo electrónico, la cúpula del conjunto laico viajó a Luque para su audiencia presencial con la entidad organizadora. En ella, deberá exponer sus argumentos contra el elenco bonaerense.

¿A qué hora será? Los azules cuentan segundo a segundo para conocer el futuro de su club en la Copa Sudamericana. De esta sesión dependerá su posible clasificación a los cuartos de final del certamen.

Según lo recabado por BOLAVIP Chile, la cita está fijada para las 15:30 horas de Chile. En tal encuentro, los abogados azules deberán responder a las consultas del ente rector del fútbol sudamericano.

Una vez concluido dicho proceso, CONMEBOL -a través de sus jueces- comenzarán a dirimir posibles castigos para ambas escuadras. Ambas luchan por no quedar fuera de la competencia continental.

Cabe destacar que hasta antes de suspenderse el compromiso en Buenos Aires, la llave estaba 2-1 a favor de Universidad de Chile: ganó 1-0 en la ida y la vuelta se mantenía 1-1.

Universidad de Chile e Independiente deberán exponer sus argumentos ante la CONMEBOL. (Photosport)

El rival de Universidad de Chile o Independiente

El equipo que logre acceder a la siguiente ronda de Copa Sudamericana, tiene contrincante definido: Alianza Lima. El primer duelo se jugará el 18 de septiembre, mientras que la definición será el día 25 del mismo mes.