Universidad de Chile debe dar vuelta la página luego de caer ante el archirrival para concentrarse en Independiente de Avellaneda: deberá defenderse ante la CONMEBOL tras el escándalo en Buenos Aires.

Luego de enviar sus primeros alegatos vía correo electrónico, la dirigencia de Azul Azul viajó a Paraguay para seguir aportando argumentos contra el conjunto argentino.

La consigna es una: avanzar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana y evitar castigos desproporcionados. ¿Cómo lo hará la cúpula del elenco laico? La Magia Azul reveló los pasos a seguir.

En primera instancia, Michael Clark (presidente del club), José Ramón Correa (abogado de la institución) y Mauricio Etcheverry (asesor de la dirigencia) aterrizarán en Luque.

Tras ello, se reunirán inmediatamente con el abogado que tendrá que relucir sus conocimientos ante la entidad organizadora: Gerardo Acosta. En dicha reunión, definirán cómo procederán ante las autoridades.

Específicamente, pondrán énfasis en las premisas que expondrán tras presentar un informe de 28 páginas sobre lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América. Tales documentos ya están en manos de los jueces.

La delegación de Universidad de Chile emprendió rumbo a Paraguay para defenderse ante la CONMEBOL. (Photosport)

La audiencia de Universidad de Chile

Finalmente, la delegación azul tendrá la ansiada audiencia ante CONMEBOL este martes 2 de septiembre. En ella, tendrán que esmerarse en convencer -in situ- a la organización de su postura.

Si todo marcha bien, Universidad de Chile espera tener un resultado favorable dos o tres días después. El sueño es uno: clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana y enfrentar a Alianza Lima.

Eso sí, hay que considerar un importante punto: es inminente el castigo contra el club chileno. La prohibición del público visitante es casi un hecho, por lo que los esfuerzos estarán puestos en no quedar fuera del certamen continental.