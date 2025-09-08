Universidad de Chile conoció el durísimo castigo de la CONMEBOL la semana pasada, donde el ente rector del fútbol sudamericano determinó que los azules pasen a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero impuso una serie de penalidades importantes.

Aparte de una fuerte sanción económica, Universidad de Chile no podrá llevar público como local y visitante en sus próximos 7 encuentros, algo que desde el CDA encuentran que es una desproporción y buscarán apelar a la medida.

Así lo explicó José Ramón Correa, director y abogado de Azul Azul quien conversó con Hablemos del Bulla: “Voy a ser bien transparente, lo del público visitante es más difícil de defender que de público local, pero en el público local no tenemos responsabilidad porque jugábamos afuera y todos los partidos organizados como club organizador no son situaciones iguales”, dijo.

La U busca reducir sanciones. | Foto: Photosport

En esa línea, Correa aseguro que la sanción no puede ser igual para Independiene y la U: “CONMEBOL impuso sanción igual para los dos clubes y yo creo que en el derecho la base es distinguir, no puede tratar por igual cuando somos diferentes”, sumó.

“Fuimos visitantes y los partidos son desproporcionados a diferencia de Independiente, que le corresponde una sanción más alta por la masacre, pero nosotros no es lo mismo. Hay un tema de justicia que no se puede tratar por igual lo que es distinto y por ahí va la línea”, agregó en el cierre.

Lo cierto es que Universidad de Chile buscará apelar a la medida para poder tener público en condición de local. En caso de no reducir la sanción, los azules bien podrían no tener público a nivel internacional hasta 2027 y quizás más.

Supercopa a la vista

Universidad de Chile, de momento, deberá presentarse al Estadio Santa Laura este domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde, día y hora en donde deberá enfrentar a Colo Colo en la Supercopa del fútbol chileno.