Tras más de dos semanas de incertidumbre, la CONMEBOL entregó su fallo sobre los incidentes entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile ocurridos el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América de Buenos Aires.

El ente rector del fútbol sudamericano resolvió, en resumidas cuentas, que Universidad de Chile avance a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ambos equipos no podrán tener hinchas en sus tribunas -de local y de visitante- por 7 compromisos.

La U sufrió dura sanción con sus hinchas. | Foto: Photosport

Esta sanción no le gustó para nada a Patricio Yáñez, histórico del fútbol chileno quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura defendió con todo a Universidad de Chile y encontró un despropósito la sanción a la U: “La CONMEBOL tiró el sándwich para todos lados. Es desproporcionado. Lo que hizo la gente de Independiente… no hay una proporción, perdónenme”, dijo en primera instancia.

“Yo estoy de acuerdo en lo deportivo, porque ganó acá y empató allá. Lo eliminan porque la organización no fue la adecuada, pero lo que yo vi al menos es una desproporción terrible con relación a 7 partidos para los hinchas de Independiente con los 7 de la U”, complementó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile deberá paga una cuantiosa multa a la CONMEBOL y no tendrá a sus hinchas por 7 partidos de local y de visitante, aunque el conjunto azul ya anunció que apelará a la medida impuesta.

Universidad de Chile deberá viajar a Perú para enfrentar a Alianza Lima el 18 de septiembre, mientras que el compromiso de vuelta en suelo chileno se disputará el 25 del mismo mes en Coquimbo.