La Supercopa del fútbol chileno poco a poco se comienza a vivir, toda vez que, si bien está confirmada su realización por parte de la ANFP, falta el visto bueno de las autoridades para el Estadio Santa Laura.

En su momento, al presidente de Blanco y Negro se le consultó por la opción de que se aplace el compromiso y respondió: “Es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partidos, no lo han hecho y hemos ido a jugar”, dijo.

De momento, la Supercopa se juega. | Foto: Photosport

Las palabras de Mosa llegaron hasta los oídos de José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul quien, en conversación con el diario La Tercera, le respondió al presidente albo: “De Mosa prefiero no decir nada”, abrió.

“No queremos jugar por otro tema que no sea el que te planteo. La fecha es mala, es apresurada. Si nos toca jugar, lo haremos para ganarla. Que no quepan dudas”, advirtió en caso de que la Supercopa prospere y se juegue este domingo.

Polémicas más, polémicas menos, lo cierto es que la Supercopa sigue en pie para jugarse este domingo, tan solo 4 días antes de que Universidad de Chile tenga uno de sus partidos más importantes en el último tiempo buscando el boleto a una semifinal continental.

Supercopa, día y hora

El compromiso entre albos y azules por la Supercopa está pactado para este domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde, día y hora en donde ambos equipos se verán las caras en el Estadio Santa Laura.