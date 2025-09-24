Cerca de 1.500 hinchas de Universidad de Chile llegaron a las afueras del Hotel Diego de Almagro para darle el último aliento a su equipo de cara al duelo por los cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Alianza Lima. Sin embargo, lo que debía ser una celebración terminó en tragedia.

Carabineros apareció en el lugar lo que desató incidentes entre los hinchas y el personal policial. Estos lanzaron fuegos artificiales que terminaron alcanzando unos árboles y por poco las llamas no llegaron a casas y edificios.

Este suceso ocurrió justo cuando los azules están en el ojo del huracán y fueron sancionados tras los incidentes en Avellaneda. La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, anunció medidas implacables contra el cuadro laico.

Las duras medidas que anunció la alcaldesa de La Serena contra Universidad de Chile

“Lamentable hecho. Como alcaldesa y jefa comunal lo encuentro impresentable. Mañana vamos a tomar las acciones judiciales pertinentes. La Serena es una ciudad patrimonial. Hoy esta es una municipalidad que la dejaron en bancarrota”, manifestó la edil en primera instancia.

En esa línea, aseguró que: “Voy a instar a que el club deportivo primero se haga cargo de todos los daños y perjuicios en el bien nacional de uso público, nos va a tener que reponer cada lugar y cada espacio, e insto al delegado presidencial a que tome las medidas respectivas”.

Asimismo, sostuvo: “Acá el delegado autoriza los partidos. Insto a que este club deportivo se haga responsable. Lo vamos a hacer responsable por la vía judicial. Carabineros no estaba presente en el lugar, pese a que había un llamado por redes sociales. Esto era algo que se sabía que iba a ocurrir”.

“Finalmente el daño que genera en una comuna patrimonial; acá hay daño no solo económico, sino que al turismo y a una infraestructura”, cerró.

¿Cuándo se juega el partido entre U. de Chile y Alianza Lima?

El partido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima, se jugará este jueves 25 de septiembre a contar de las 21:30 horas.