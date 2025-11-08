La finalización de la Liga de Primera 2025 está a la vuelta de la esquina y el mercado de fichajes para 2026 ya está en la mira de Universidad de Chile, club que buscará consolidar un plantel que le permita competir el próximo año.

A pesar de que la defensa ha sido una de las líneas más estables del equipo en 2025, la necesidad de contar con un tercer central de “plena garantía” y alto rendimiento comienza a volverse una prioridad para los azules.

Las rotaciones y las lesiones menores han demostrado que la profundidad del plantel en la zaga debe ser reforzada con nombres de peso.

Zaldivia y Calderón levantando la Copa Chile con la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

Bruno Cabrera, el favorito de Alejandro Lorca para la U 2026

En en este escenario de búsqueda de refuerzos donde la opinión de comentaristas deportivos cobra relevancia. Uno de ellos, Alejandro Lorca, decidió mencionar a Bolavip Chile quién debería ser el objetivo número uno de Azul Azul para la zona defensiva: Bruno Cabrera de Coquimbo Unido.

“Creo que necesita incorporar un tercer central que de plena garantía y en ese sentido me encantaría Bruno Cabrera. Para mí el mejor central del torneo y una de las figuras del campeonato”, expresó el relator de TNT Sports.

“Está en la edad justa, campañón, es argentino, un tipo con personalidad y un tipo que hizo goles incluso. Le permitiría tener tres centrales de enorme categoría y más la vuelta de Bianneider Tamayo tendrías un cuarteto sólido”, sentenció el abogado.

