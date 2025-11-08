La finalización de la Liga de Primera 2025 está a la vuelta de la esquina y el mercado de fichajes para 2026 ya está en la mira de Universidad de Chile, club que buscará consolidar un plantel que le permita competir el próximo año.
A pesar de que la defensa ha sido una de las líneas más estables del equipo en 2025, la necesidad de contar con un tercer central de “plena garantía” y alto rendimiento comienza a volverse una prioridad para los azules.
Las rotaciones y las lesiones menores han demostrado que la profundidad del plantel en la zaga debe ser reforzada con nombres de peso.
Bruno Cabrera, el favorito de Alejandro Lorca para la U 2026
En en este escenario de búsqueda de refuerzos donde la opinión de comentaristas deportivos cobra relevancia. Uno de ellos, Alejandro Lorca, decidió mencionar a Bolavip Chile quién debería ser el objetivo número uno de Azul Azul para la zona defensiva: Bruno Cabrera de Coquimbo Unido.
“Creo que necesita incorporar un tercer central que de plena garantía y en ese sentido me encantaría Bruno Cabrera. Para mí el mejor central del torneo y una de las figuras del campeonato”, expresó el relator de TNT Sports.
“Está en la edad justa, campañón, es argentino, un tipo con personalidad y un tipo que hizo goles incluso. Le permitiría tener tres centrales de enorme categoría y más la vuelta de Bianneider Tamayo tendrías un cuarteto sólido”, sentenció el abogado.
En síntesis…
- El relator deportivo Alejandro Lorca propuso al cuerpo técnico de Universidad de Chile una prioridad de fichajes para 2026: el central argentino Bruno Cabrera de Coquimbo Unido.
- Lorca calificó a Cabrera como “el mejor central del torneo” y una figura clave del campeonato.
- El analista argumentó que la U necesita un tercer central de “plena garantía” para formar un cuarteto defensivo “sólido” junto a sus actuales zagueros y la posible vuelta de Bianneider Tamayo.