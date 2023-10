Alejandro Lorca no ve con malos ojos un retorno de Marco Antonio Figueroa a la U: "Su fútbol me gusta, pero hay algunas conductas de él que..."

Todos los ojos de los hinchas de Universidad de Chile están puestos en lo que será la recta final del equipo dirigido por el argentino Mauricio Pellegrino en el presente Campeonato Nacional. Sin embargo, otros están atentos en lo que puede ser la posible continuidad del ex estratega de Vélez Sarsfield de cara al próximo año.

Y es que sorpresa generó entre los simpatizantes del Romántico Viajero las palabras de Marco Antonio Figueroa, actual entrenador de la Selección de Nicaragua, quien dejó en claro en conversación con Bolavip Chile que tiene ganas de retornar al cuadro azul.

A raíz de esto, nuestro sitio se puso en contacto con Alejandro Lorca, reconocido y querido relator de TNT Sports, quien no ve con malos ojos una posible segunda oportunidad del Fantasma en la U.

“Yo creo que cualquier persona puede tener una segunda oportunidad. Yo creo los tiempos del Fantasma y de la U se ven lejanos, pero en esto del fútbol todo es posible, en la medida que él realice buenas campañas puede volver. No hay que cerrarle a nadie”, manifestó el abogado.

Además, el comunicador remarcó que “yo no tengo ningún prejuicio respecto del Fantasma, a mí su fútbol me gusta y hay algunas conductas de él que son un poquito insolentes, pero en líneas generales yo no lo descarto. Hoy por hoy están distantes”.

Figueroa dirigiendo a la Universidad de Chile | FOTO: Martin Thomas/Photosport

“A mí me gusta esa agresividad en el buen sentido que le da a sus equipos, él se ha perdido por esas conductas personales que son disonantes y lo han perjudicado. Su fútbol no me desagrada porque es un tipo ofensivo, que exige bastante y cuando logró cuajar un par de equipos jugaban bien”, cerró.

¿Cómo le fue al Fantasma Figueroa en su primer paso por la U?

Marco Antonio Figueroa estuvo al mando del equipo en 185 días, en los cuales disputó 34 partidos, ganando en 15 de ellos. Su rendimiento total fue de 53,9%

¿Cuándo se jugará Universidad de Chile vs Everton?

En definitiva, el compromiso entre azules y ruleteros se llevará a cabo el lunes 6 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura, es decir, antes del Clásico Universitario.