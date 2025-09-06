Universidad de Chile tiene rival para los cuartos de final de Copa Sudamericana: deberá volver a enfrentarse a Alianza Lima. Como hace 15 años en otro sueño continental, los azules intentarán eliminar al gigante peruano.

Una llave que desde ya saca chispas en ambas instituciones, especialmente en el elenco limeño: cobrar revancha tras lo sucedido en los octavos de final de la Copa Libertadores 2010 es anhelo y prioridad.

Eso bien lo saben sus dirigentes, que comienzan a revisar todos los detalles para intentar vencer a los azules en el certamen internacional. Uno de dichos trámites será suspender un partido en la Primera División de Perú.

Según informó el periodista Gerson Cuba, la cúpula de Alianza Lima se alista a enviar una solicitud para posponer el compromiso ante Chankas FC por la novena fecha del Torneo de Clausura.

“Alianza Lima está próximo a enviar la solicitud a la Liga 1 para reprogramar su duelo ante Chankas FC. La razón es el calendario que afrontará de cara a los cuartos de final frente a la U de Chile“, lanzó el comunicador.

Si bien este encuentro aún no era programado oficialmente, las autoridades esperaban por el fallo CONMEBOL entre Universidad de Chile e Independiente para hacerlo. Se debía jugar entre el 16 y 18 de septiembre.

En vista de que el ente regidor del fútbol sudamericano no eliminó a los dos equipos, Alianza Lima deberá acogerse a dicha petición: el duelo de ida ante los azules se topa con su enfrentamiento por la competencia local.

Alianza Lima enfrentará a Universidad de Chile por los cuartos de final de Copa Sudamericana. (Foto: Alianza Lima)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Alianza Lima

El encuentro de ida se disputará el jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Alejandro Villanueva.

Por su parte, la vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso (a confirmar).