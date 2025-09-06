La Conmebol está en el ojo del huracán debido al fallo que terminó clasificando a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, situación que generó un gran revuelo en varios países sudamericanos.

La resolución benefició al club chileno tras los incidentes ocurridos en Avellaneda, provocando un intenso debate sobre la justicia de la decisión y sus posibles implicancias para el fútbol de la región.

La polémica trascendió fronteras, llegando hasta Perú, ya que Alianza Lima será el próximo rival del Romántico Viajero en la siguiente fase del certamen continental.

El rotundo mensaje del director deportivo de Alianza Lima sobre el fallo de Conmebol

En este contexto, el director deportivo de los Íntimos, Franco Navarro, se refirió al tema en el programa L1 Radio, entregando su opinión sobre la decisión de la Conmebol y sus consecuencias para el fútbol sudamericano.

“He visto las noticias. Nadie está de acuerdo con el fallo de Conmebol. Independiente puede apelar, porque así lo permiten las bases. Creo que, por el lado de Conmebol, se genera un precedente muy preocupante. Porque, si juegas y ganas de local y generas un problema de visita, se suspende el partido”, expresó.

Al momento de la cancelación del partido, la U estaba ganando la serie | FOTO: Fotobaires/Photosport

“Tendríamos que haber generado un precedente importante para evitar, justamente, que nos supere el vandalismo y la delincuencia. Entonces, la decisión tenía que haber sido diferente“, concluyó.

¿Cuándo será el duelo de ida entre la U y Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.