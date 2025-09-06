El fallo de la Conmebol que clasificó a Universidad de Chile a los cuartos de final y eliminó a Independiente de la Copa Sudamericana tras los incidentes en Avellaneda generó un intenso trabajo legal por parte del club y sus asesores.

De acuerdo al dictamen del ente rector del fútbol sudamericano, la U deberá disputar siete partidos de visita y siete de local sin su público, una medida que ha desatado el malestar de la dirigencia de Azul Azul.

Esta situación llevó al club laico a buscar alternativas legales para proteger los intereses de sus hinchas y minimizar el impacto de la sanción.

Gerardo Acosta confirma que la U irá al TAS a apelar a la sanción

Gerardo Acosta fue el abogado paraguayo que defendió a la U en la Conmebol y en una entrevista con El Mercurio confirmó que agotarán todas las instancias para bajar la sanción que prohíbe el ingreso de público en estos partidos.

“Obviamente hay una culpabilidad conjunta de los dos clubes y se les sanciona a ambos. Sin embargo, creemos que no tendrían por qué habernos castigado sin público de local. El club ha hecho un esfuerzo bien grande para mantener el orden de local y se ha logrado. Es exagerada la sanción”, explicó el jurista guaraní.

Los hinchas de la U esperan impacientes una solución a esta problemática | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Respecto a las instancias legales que seguirán, Acosta señaló: “Recurriremos al TAS. Es cierto que el TAS toma su tiempo, pero en este tipo de asuntos que necesitan de una resolución rápida, creemos que podrían definir más rápido, aunque no creo que antes del partido de la U con Alianza Lima en Chile”.

Finalmente, el abogado detalló la estrategia que usarán para intentar reducir la sanción: “Vamos a circunscribir al ámbito territorial los incidentes que ocurrieron, que fueron en el estadio de Independiente”.