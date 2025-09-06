El fallo de la Conmebol que clasificó a Universidad de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana definió que el club chileno se verá las caras con Alianza Lima en la siguiente fase.

Sin embargo, la resolución no estuvo exenta de polémica, ya que incluyó sanciones que afectaron directamente a los hinchas del Romántico Viajero.

Entre las medidas tras la barbarie de Avellaneda, la U deberá disputar siete partidos de local sin recibir público, lo que ha generado malestar en la dirigencia de Azul Azul y ha obligado al club a buscar alternativas legales para mitigar el impacto de esta sanción sobre sus aficionados.

En Perú exigen entradas para los hinchas de Alianza Lima ante la U

En este contexto, diversos actores del fútbol peruano se han pronunciado sobre el derecho de los hinchas de los Blanquiazules a asistir al partido en el Estadio Nacional.

Uno de los más destacados es el narrador Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, quien se manifestó públicamente exigiendo que la Conmebol entregue entradas para los seguidores del club limeño.

“¿Por qué los hinchas de Alianza Lima tienen que pagar el castigo de no ver al equipo? Por reglamento les corresponde entradas para los visitantes y yo creo que Alianza Lima está en la obligación y en su derecho que obliga Conmebol”, dijo el relator peruano en su cuenta de Youtube.

Alianza Lima viene de derrotar a Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final | FOTO: Fernando Sangama/Getty Images

“Conmebol ustedes tienen que entregar las entradas para el equipo visitante. ¿Qué papel ha jugado Alianza Lima en la barbarie entre la U e Independiente? ¿Qué hizo el hincha de Alianza para que lo sancionen? Tienen que hacer valer sus derechos institucionales”

¿Cuándo será el duelo de ida entre la U y Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.