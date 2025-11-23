Universidad de Chile vive un cierre de temporada lleno de tensión y expectativas. El equipo de Gustavo Álvarez pelea palmo a palmo con Universidad Católica por quedarse con el Chile 2, el cupo que otorga clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En el Centro Deportivo Azul (CDA) saben que cada punto en la recta final del torneo se vuelve decisivo para mantener viva la ilusión de regresar al torneo continental.

En la última fecha, el Romántico Viajero viene de vencer a O’Higgins en condición de visitante. Sin embargo, los Cruzados también están en un buen momento, por lo que la pelea por el segundo puesto promete ser muy reñida hasta la última fecha.

La UC y la U no se dan tregua por el Chile 2 | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El complicado pero no imposible escenario de la U con el Chile 2

Actualmente, la U suma 51 puntos, mientras que la UC va segundo con 54, lo que deja la definición al rojo vivo en las últimas dos fechas del torneo.

La recta final tendrá enfrentamientos claves: la Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido y visitará Deportes Iquique, mientras que la UC deberá medirse ante Huachipato como visitante y Unión La Calera como local.

Para quedarse con el Chile 2, existen cuatro escenarios posibles:

Que la U gane ambos partidos y la UC sume un empate y una derrota. Que la U gane ambos partidos y la UC empate sus dos encuentros. Que la U gane ambos partidos y la UC tenga una victoria y una derrota, momento en el que la diferencia de gol jugaría a favor de los azules. Actualmente, la U mantiene ventaja: 25 frente a 17 de la UC. Que la UC pierda sus dos partidos y la U sume 4 puntos

Cualquier traspié de los azules podría dejar el cupo directo en manos de los Cruzados, por lo que cada duelo, gol y punto será decisivo en esta recta final de la Liga de Primera 2025.