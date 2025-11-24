Universidad de Chile tiene un serio problema para medirse ante Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025. El conjunto estudiantil tendrá que encomendarse a todos los santos posibles.

¿Por qué? La escuadra universitaria sufre por lo devastado que quedó el césped de la cancha del Estadio Nacional. Luego de los conciertos de Dua Lipa y Oasis en el recinto, el pasto luce irreconocible.

Así quedó exhibido a través de una publicación de La Voz Azul, la que demuestra cómo se destrozó el gramado de juego del coliseo deportivo más importante del país. Perdió su color natural: tiene notorios manchones amarillos.

Ante tal panorama, Universidad de Chile tendrá que mantener optimismo y fe en recuperarla para el encuentro contra los aurinegros, pactado para el martes 2 de diciembre a las 20:00 horas.

Cabe destacar que dicho duelo será el último de los azules en su casa histórica. Tras ello, tendrán que visitar a Deportes Iquique en el norte de Chile: será por la jornada 30 del certamen local.

VIDEO: Universidad de Chile sufre por el Estadio Nacional

En resumen: