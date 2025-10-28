Una verdadera bomba cayó en Universidad de Chile en las últimas horas luego que Universidad Católica decidiera denunciar de oficio ante el Tribunal de Disciplina a Lucas Assadi por su escupitajo a una tribuna del Claro Arena el pasado domingo durante el clásico universitario.

En su argumento, el conjunto de la Franja señala que la denuncia es “en base al Artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades, que sanciona con suspensión de 6 a 15 juegos a aquel jugador que escupa a un rival o a cualquier persona”.

Asimismo, desde Católica apuntaron que “la denuncia se formula luego de constatar la omisión de estos hechos en el informe arbitral, pese a que los mismos habían sido informados a las entidades correspondientes”.

Para peor, Assadi sufrió una lesión que lo tendrá varias semanas fuera de las canchas (Photosport).

Ángel Botto: “Si Lucas Assadi logra probar que…”

Una vez conocida la denuncia, el ex presidente del organismo autónomo, Ángel Botto, conversó con Bolavip Chile, quien advirtió las penas del infierno para el talentoso volante azul.

“Seis partidos mínimo máximo doce. Se pierde lo que queda de campeonato y pasa para el otro año”, señaló Botto quien recordó la sanción que recibió un histórico de la Generación Dorada hace 18 años: “Muchas veces me tocó ver eso, cuando Gary Medel estaba en Católica, el año 2007”.

Respecto a la posible sanción contra el canterano de la U, el abogado quien estuvo 21 años al mando del tribunal afirmó que “lo que yo no tengo claro es si el escupitajo es evidente o no. No hay pruebas de que le haya escupido a alguien en particular. Pero el escupo al aire podría cambiar la figura típica, ahí puede bajar la sanción”.

En esa línea, entregó una cuota de esperanza a los hinchas azules: “Si él logra probar que ese escupitajo no llegó a nadie, que lo lanzó sin intención… pueden llegar a darle 3 partidos”, finalizó el jurista.