Universidad de Chile vive una agitada semana en la antesala de la Supercopa. Los azules no quieren disputar la definición ante los albos, por lo que sus trabajadores analizan minuciosamente cada detalle en el Estadio Santa Laura.

¿La razón? El reducto de Independencia cuenta con obras en su interior, las que amenazan la integridad física de los potenciales asistentes al evento. Ello bien lo sabe el Gerente de Operaciones y Seguridad de Azul Azul.

Durante este miércoles, Javier Gonçalves asistió al recinto de la zona norte de la capital con tal de verificar el estado de los trabajos, pero no la pasó bien. El motivo: lo expulsaron del lugar.

Según detalló La Magia Azul, el funcionario de Universidad de Chile tuvo que abandonar el Estadio Santa Laura por orden de la dirigencia de Unión Española. ¿Quién se lo comunicó? Un viejo conocido de los azules.

Su nombre: Sabino Aguad. El otrora dirigente del conjunto laico obligó al trabajador de Azul Azul a salir del recinto privado, lo que expone una señal: los hispanos no quieren críticas en contra de su casa.

Los cuestionamientos por la posible disputa de un Superclásico en un estadio con obras en desarrollo han sido muchos, incluso de parte del Gobierno de Chile. Por ello, la definición está en veremos: la teleserie sigue abierta.

El plazo fatal para la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo

Este jueves 11 de septiembre, el Estadio Santa Laura recibirá su última inspección para definir si la Supercopa se juega o no. Si todo sale a la perfección, se disputará el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.