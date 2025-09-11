La Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo está a la vuelta de la esquina. Si las autoridades lo ratifican, azules y albos se enfrentarán este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Por ello, en la previa del compromiso, Johnny Herrera habló fuerte y claro: le envió un consejo al entrenador de su histórico archirrival. La leyenda del conjunto universitario apuntó contra un nombre en específico.

¿A quién? Destruyó a Arturo Vidal. Para el actual comentarista deportivo, el volante no debe ser titular en el equipo de Macul. Eso sí, él lo incluiría en la estelaridad alba por una razón: para que los azules saquen provecho.

“Yo elegiría a Esteban Pavez y Arturo Vidal en el medio… Quiero que jueguen porque quiero que gane la U”, comenzó señalando el multicampeón en los micrófonos de TNT Sports.

Fue en tal punto que el ídolo de Universidad de Chile se dirigió directamente a Fernando Ortíz y lanzó: “Él debería entender que los de peores rendimientos, como Vidal, no deberían jugar“.

Johnny Herrera se mofó del rendimiento de Arturo Vidal antes de la Supercopa entre U. de Chile y Colo Colo. (TNT Sports)

La Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo

Cabe destacar que la Delegación Presidencial ratificó que el encuentro entre azules y albos se debería jugar en la fecha pertinente. A pesar del reclamo laico, no habría problema para disputar la definición en Independencia.

¿Cuándo llegará la decisión final? La última visita al reducto deportivo está pactada para este jueves 11 de septiembre. Si todo marcha viento en popa, se desarrollará el domingo 14 del mismo mes a las 15:00 horas.